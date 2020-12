VIDEO | Renzi: “Sì al Mes, 36 miliardi di euro per i nostri ospedali”

"Lega e M5S dicono no perche' sono populisti e antieuropei come ai tempi del Conte uno. Quindi noi diciamo si al Mes e prendiamo i 9 miliardi originariamente dedicati dal Recovery Fund per la sanita' e mettiamoli su cultura e turismo”

“Ma in piena emergenza perche’ state litigando? Perche’ discutete? Questa e’ la domanda che mi sento rivolgere e voglio rispondere con molta chiarezza, stiamo discutendo esattamente di come affrontare l’emergenza Coronavirus. Non si puo’ continuare a dire ‘andra’ tutto bene’, non si puo’ continuare a colpevolizzare i cittadini, l’Italia purtroppo e’ il Paese con il piu’ alto numero di morti. Di fronte a questo record negativo noi diciamo che bisogna mettere piu’ soldi nella sanita’, si chiama Mes, sono 36 miliardi di euro per i nostri ospedali, per i nostri dottori, per i nostri studenti, e io penso che questa cifra sia da prendere subito”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo RENZI, in un video pubblicato sui social.

“Lega e M5S dicono no perche’ sono populisti e antieuropei come ai tempi del Conte uno. Quindi noi diciamo si al Mes e prendiamo i 9 miliardi originariamente dedicati dal Recovery Fund per la sanita’ e mettiamoli su cultura e turismo, argomenti di cui nessuno parla. Ecco di cosa stiamo discutendo – ha spiegato – di come gestire il futuro e non di piccole polemiche di parte”.