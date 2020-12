CRISI DI GOVERNO | Salvini: “Elezioni anticipate o centrodestra dovrà fare alcune serie riforme” [VIDEO]

“Spero che il litigio tra Conte e Renzi finisca il prima possibile, spero che questo Governo tolga il disturbo il prima possibile. Penso che la via maestra siano le elezioni. Se così non fosse penso che il centrodestra si debba prendere la responsabilità su alcune riforme serie”. Così Matteo Salvini in una dichiarazione sul lavoro del centrodestra in Piazza San Luigi dei Francesi a Roma.