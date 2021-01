VIDEO | Neve in Friuli Venezia Giulia, almeno 80 interventi dei Vigili del fuoco

Sono stati almeno 80 gli interventi dei Vigili del Fuoco effettuati dal comando provinciale di Udine in seguito alle nevicate dei giorni scorsi. Le immagini di uomini e mezzi all'opera per liberare i passaggi e le strade in questo video diffuso dal Corpo