VIDEO | Johnson positivo al Coronavirus. Gli haters si scatenano

Basta una ricerca veloce su Twitter per trovare il mare magnum di astio. Il Premier britannico paga lo scotto di essere stato uno di quei pochi leader che ha fatto un discorso franco alla Nazione, e che soprattutto ha provato – in una fase iniziale – a portare avanti una politica del tutto diversa.

Idee, opinioni e confronto, sono il sale basilare di ogni Democrazia che si rispetti, soprattutto quando si tratta di mettere in campo misure così straordinarie per le quali post-guerra non si porta memoria. La Comunità Scientifica è in fermento, le teorie e le strategie risultano diverse tra loro ed anche i vari studi conducono a risposte non conformi, e non da tutti condivise.

Allora è lecito, in situazioni di non suffragio universale, dissentire o comunque non seguire pedissequamente la massa, senza avanzare critiche, differenze, e diffidenze sulle varie misure adottate. Nessun Governo sano di mente vuole il male dei suoi cittadini, forse semplicemente c’è dubbio su quale ricetta sia effettivamente efficace e quale no. Buona guarigione, Johnson!