“Sono stata sottovalutata tutta la vita” ma questo “può essere un vantaggio, per molte donne, perché puoi solo stupire”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Tg Poste, intervistata da Federica De Sanctis.

“È un errore che a volte fanno le donne, ovvero il farsi convincere che i limiti che altri hanno imposto siano i nostri veri limiti”.

“Ho voluto combattere ma sempre ad armi pari, per questo non sono appassionata di quote rosa. Se davvero crediamo nella parità, dobbiamo competere allo stesso livello degli altri, senza corsie preferenziali”, ha sottolineato Meloni.