VIDEO | Di Maio a Berlino: “Emergenza virus ha rinsaldato l’amicizia tra Italia e Germania”

L’Italia si prende l’impegno a mantenere la trasparenza sui dati epidemiologici, “per consentire a tutti i cittadini tedeschi di visitare e il nostro paese in tutta sicurezza”, uniformando anche regole e criteri sul territorio nazionale. Sempre a livello turistico, Di Maio ha spiegato che eventuali intese fra gruppi di paesi per la riapertura della circolazione “non sono una soluzione appropriata ma costituiscono una violazione dello spirito europeo”.

A questo proposito, ha proseguito il ministro, si deve “rafforzare la nostra comunita’, per un’Europa piu’ forte, che abbia il coraggio di mettere all’angolo gli individualismi”. Esiste una netta differenza fra l’idea di sovranita’ e quella di sovranismo, ha proseguito Di Maio, rilevando come quest’ultimo sia un “concetto strumentale e deleterio dell’impianto comunitario e degli interessi nazionali”.

“L’Italia ha gia’ scelto, mi auguro facciano lo stesso tanti altri paesi”, ha detto ancora il titolare della Farnesina. Di Maio ha infine messo in evidenza come sia stata molto apprezzata dalle autorita’ italiane “la presa di posizione tedesca sul rilancio dell’economia europea”.

“La proposta franco-tedesca del 18 maggio ha orientato il dibattito europeo”, e questo risultato, espresso anche dall’impegno della Commissione Ue, va ora difeso “assicurando che risorse addizionali vengano destinate alle aree piu’ colpite dalla crisi”. In questo contesto l’Italia “sta elaborando un piano strategico nazionale” che grazie ai fondi del Next Generation Eu potra’ permettere di ripartire avendo come punti di riferimento la digitalizzazione e le politiche verdi.

Per far ripartire l’export, infine, Di Maio ha ricordato il piano speciale presentato a marzo con risorse per oltre un miliardo di euro. “Lunedi’ si terra’ la firma del patto per l’export con misure straordinarie”, ha concluso il ministro, facendo gli auguri alla Germania per la futura presidenza semestrale del consiglio Ue.