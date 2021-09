VIDEO | Amministrative, Gasparri (FI): “Forza Italia è essenziale nel centrodestra”

"Per governare le città e il Paese servono i numeri, ma servono anche esperienza e solidità. Forza Italia, fondata da Silvio Berlusconi. Crediamo quindi che Forza Italia nel centrodestra sia fondamentale. Speriamo di avere i numeri per far valere la qualità dei nostri dirigenti e delle nostre proposte": lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri