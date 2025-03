Ogni anno milioni di italiani viaggiano in tutto il mondo. In particolare i viaggi in aereo, oltre a suscitare gioia ed entusiasmo possono creare anche ansia e tensione, soprattutto quando si tratta di gestire i bagagli.

Per questo la piattaforma Parkos ha realizzato uno studio attraverso un sondaggio per comprendere come gli italiani organizzano i loro bagagli e come questi influenzano le loro scelte di viaggio.

Bagaglio a mano o da stiva?

Dallo studio è emerso che il 57% degli italiani evita di prenotare un bagaglio extra, soprattutto per motivi economici (53%). Questa tendenza è particolarmente comune tra i giovani (64%), che spesso scelgono il bagaglio a mano per una questione di praticità e risparmio.

Tuttavia, quando si prenota un bagaglio, il 39% preferisce quello da stiva. Sono soprattutto gli uomini e i viaggiatori over 55 a preferirlo, dando maggiore priorità alla comodità, mentre le nuove generazioni puntano maggiormente sulla praticità del bagaglio a mano (36%).

Gestione bagagli: donne più organizzate e attente

Il sondaggio di Parkos.it ha rivelato che, nonostante l’86% degli intervistati si consideri ben informato sulle politiche delle compagnie aeree, con le donne che spiccano per organizzazione e attenzione, il 60% ritiene comunque che le regole sui bagagli siano poco chiare.

In particolare, il 62% degli uomini segnala difficoltà nell’interpretarle, mentre il 35% delle donne afferma di trovarle invece chiare e comprensibili. Per quanto riguarda le fasce d’età, gli over 55 risultano essere il gruppo con maggiori difficoltà nella comprensione delle regole.

Inoltre 30% degli intervistati dichiara che, a seconda della situazione, le politiche sui bagagli possono influenzare la scelta della compagnia aerea, con le donne che risultano più sensibili a questo aspetto (43%) rispetto agli uomini (33%). L’attenzione a questo fattore è particolarmente marcata tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni (43%), mentre il 38% delle persone con più di 65 anni non considera questo fattore importante.