VERSO LE ELEZIONI | Italiani all’estero, MAIE tra i primi partiti pronti a depositare il simbolo [FOTO]

Tra i primi partiti – il secondo in ordine di arrivo, quest’anno - a presentarsi al ministero dell’Interno per depositare il proprio simbolo in vista delle elezioni politiche. Antonella Rega, rappresentante del Presidente del MAIE Sen. Ricardo Merlo per le operazioni elettorali in Italia: “Il MAIE sarà presente nelle Americhe, in Nord e Centro America e in America Meridionale. Le prospettive, a livello elettorale, sono ottime”

Le tradizioni vanno rispettate. E tradizione vuole che il MAIE di Ricardo Merlo sia sempre stato tra i primi partiti – se non il primo in assoluto – a presentarsi al ministero dell’Interno per depositare il proprio simbolo in vista delle elezioni politiche.

Anche quest’anno il Movimento Associativo Italiani all’Estero è sul podio: secondo in ordine di arrivo – dopo la lista Sacro Romano Impero Cattolico che ha poi ceduto il proprio posto al Partito Liberale -, sarà appunto tra i primi a consegnare i propri incartamenti.

A tenere alta davanti al Viminale la bandiera del MAIE c’è Antonella Rega, Segretaria del Consiglio Direttivo del MAIE e rappresentante del Presidente Ricardo Merlo per le operazioni elettorali in Italia. Noi di ItaliaChiamaItalia l’abbiamo raggiunta telefonicamente.

“Siamo tra i primissimi anche quest’anno”, fa sapere fiera ed emozionata. “Dopo di noi sono arrivati altri rappresentanti di partito, altri ancora nel frattempo se ne sono andati e con ogni probabilità torneranno stasera”.

Ma perché è così importante essere tra i primi? “Non è che sia essenziale – osserva Rega -, ma fa un po’ parte della mistica del MAIE, che negli scorsi anni, ad ogni elezione politica, è stato sempre il primo partito – o comunque tra i primi – a presentare il proprio simbolo. Beh, per noi sono importanti anche queste cose. Visto come è cresciuto negli anni il Movimento, e visti i suoi risultati elettorali, possiamo dire che è come un rito portafortuna”, spiega.