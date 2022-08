USA | New York, due italiani trovati morti in albergo

Originari di Rovigo, i nostri connazionali sono stati trovati morti in un albergo della Grande Mela. A confermarlo è stato il consolato italiano ai Carabinieri del capoluogo di provincia veneto

Due cittadini italiani sono stati trovati morti a New York. Il più giovane, Luca Nogaris, 38enne, era un artigiano, mentre Alessio Picelli, 48 anni, era un arredatore d’interni. La polizia newyorkese, secondo quanto si apprende, non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta.

Originari di Rovigo, i nostri connazionali sono stati trovati morti in un albergo della Grande Mela. A confermarlo è stato il consolato italiano ai Carabinieri del capoluogo di provincia veneto, chiedendo di avvertire le famiglie. Al momento non e’ ancora stata resa nota la causa della morte.

Nogaris e Picelli si trovavano negli Usa per motivi di lavoro.