Il presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordinato la creazione di un’applicazione per cellulare affinché i cittadini possano segnalare “tutto ciò che vedono e sentono” e così contribuire – secondo lui – alla difesa del Paese.

Il leader ‘chavista’ ha annunciato l’iniziativa durante un evento pubblico trasmesso dall’emittente statale Vtv.

Nel corso della trasmissione, Maduro ha anche parlato di come le Forze armate nazionali bolivariane (Fanb) si stiano preparando a difendere il Venezuela da potenziali minacce, alludendo alle tensioni con gli Stati Uniti, in aumento negli ultimi due mesi a causa della presenza militare americana nel Mar dei Caraibi.

“Il sistema nazionale di difesa territoriale deve procedere alla creazione di un’applicazione nel sistema VenApp in modo che i cittadini possano segnalare in modo sicuro tutto ciò che vedono e sentono 24 ore su 24, al fine di continuare a garantire pace e tranquillità“, ha affermato l’erede di Hugo Chavez.

VenApp è un sistema elettronico lanciato dal governo venezuelano nel 2022 per consentire ai cittadini di segnalare, tra le altre cose, inefficienze nei servizi pubblici. Secondo l’opposizione, sarebbe però stato usato anche per denunciare i dissidenti.