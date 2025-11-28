Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha dichiarato a “Infobae” che per Nicolas Maduro “il tempo al governo è finito” e che ora deve agevolare una transizione politica.

Secondo Machado, il regime chavista sta vivendo le sue ultime ore e l’esercito dovrebbe sostenere il cambiamento.

Nel Venezuela che verrà, dopo “anni di oscurità”, ha detto, la dignità umana tornerà centrale e la libertà del Paese potrà portare stabilità anche a Cuba e Nicaragua.

A Oslo per la recente assegnazione del Nobel per la Pace, Machado ha ricordato che “dieci giorni sono lunghi” e che i venezuelani hanno imparato a vivere “un giorno alla volta”. Ha inoltre citato il nuovo “manifesto per la libertà”, che riunisce i principi guida della lotta democratica: democrazia, libertà di espressione e stampa, diritto alla legittima difesa.

Maduro ai militari: “Siate vigili e pronti a difendere la patria”

Nel giorno dell’Aviazione militare, che ricorda la rivolta del 27 novembre 1992, il presidente Nicolas Maduro ha esortato l’aeronautica venezuelana a mostrarsi “vigile e pronta” a difendere la nazione.

Ha invitato gli ufficiali a mantenere “serenità e disciplina” per garantire la sovranità del Paese.

Il ministro della Difesa, Vladimir Padrino, ha elogiato l’impegno dell’Aviazione nel proteggere l’integrità territoriale, sottolineando l’“eroismo” del personale militare e dei tecnici che assicurano l’operatività dei velivoli nonostante le “misure coercitive unilaterali”.