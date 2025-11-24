L’Associazione Culturale Humboldt, sabato 22 novembre ha ospitato a Caracas la presentazione esclusiva di “Heridas de Muerte”, spettacolo teatrale che affronta il tema del femminicidio, diretto da Orlando Arocha e ispirato all’opera “Ferite a Morte” di Serena Dandini.

L’opera ha presentato una rapida successione di storie reali, narrate in prima persona, che hanno indagato le radici del problema.

Nel cast Marielena González, Marilyn Chirinos, Valentina Garrido e Gioia Arismendi.

La messa in scena ha integrato le proiezioni di Luyo Castillo che hanno trasformato lo spazio in una “cassa di risonanza visiva”, mentre la musica dal vivo di Gian Piero Freites e Jesuán, insieme al coro composto da Bárbara Acevedo, Ana Celeste Mucci, Gabriela Villalobos, Ruby Martínez e Rose Ordóñez, ha funzionato come voce collettiva della denuncia.

I costumi di Antón Figuera e l’illuminazione di Ricardo Nortier hanno completato l’allestimento.

Il momento culminante della serata è stato offerto dalla cantante Deborah Emperatriz.

La serata ha beneficiato del sostegno dell’organizzazione femminista autonoma Tinta Violeta, guidata dalla sua presidente, Daniella Inojosa.

L’evento è stato organizzato dal Consiglio Generale degli Italiani all’Estero – Venezuela (CGIE), dalla Società Dante Alighieri di Maracay e dall’Istituto Italiano di Cultura di Caracas, in coproduzione con l’Associazione Culturale Humboldt.