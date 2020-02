CARACAS| Italiani all’estero, online il sito dell’Ospedale Italiano in Venezuela

Online da poche ore il sito web ufficiale dell’Ospedale Italiano in Venezuela, ENTRA QUI https://hospitalitalianodevenezuela.com

L’atto fondativo dell’Ospedale Italiano si è tenuto nei giorni scorsi nel Centro Italovenezuelano di Caracas ed è stato presieduto dal Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo (GUARDA FOTO E VIDEO QUI).

Oggi l’On. Mario Borghese, vicepresidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, su Facebook scrive: “Chiedo a tutta la comunità italiana di entrare e scoprire tutte le novità che apporteremo per migliorare la difficile situazione in cui vivono i nostri fratelli italiani in Venezuela. Come medico che partecipa a questo storico evento sono molto contento, mi congratulo con il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, con il nostro ambasciatore Placido Vigo e l’intera comunità per questa eccellente iniziativa”.