SAN VALENTINO | L’uomo maturo è il nuovo principe azzurro

A San Valentino le giovanissime vanno a caccia di uomini maturi: sono sexy, colti ed amano sorprendere una donna con regali ed attenzioni. Insomma cercano uomini non necessariamente ricchi, ma benestanti che a loro volta desiderino instaurare un rapporto con donne più giovani con cui condividere passioni ed uno stile di vita agiato. Lo rivela un sondaggio realizzato da SugarDaddy.it, il primo sito italiano dedicato alle donne giovanissime in cerca di uomini più grandi e agli uomini maturi desiderosi di trovare una ragazza 18-30enne di cui prendersi cura.

La ricerca, condotta a gennaio 2020 con metodo CATI su un campione costituito da 2.000 donne di età compresa tra i 18 ed i 37 anni, rappresentativo della popolazione femminile del nostro Paese, ha consentito di appurare che il nuovo Principe Azzurro delle italiane si colloca in una fascia di età di 14-20 anni più grande rispetto a quella della donna.

Sempre più ragazze giovanissime attratte dagli uomini maturi? Sí, secondo il sondaggio di San Valentino di SugarDaddy.it, le ragazze più giovani preferiscono gli uomini con il doppio dei loro anni.

«Nel 2020 le donne esprimono una preferenza per l’uomo più maturo, meglio se over 40. E questo spiega perché negli ultimi 60 giorni abbiamo potuto registrare un nuovo boom di iscrizioni di giovanissime sul nostro sito di incontri» commenta Alex Fantini, ideatore di SugarDaddy.it, portale che quest’anno compie 10 anni. Il sito di incontri, infatti, è stato lanciato nel 2010 ed è stato rinnovato nel corso degli anni, aggiungendo molte più funzionalità per consentire a tutti di trovare il “perfect match”.

«Tornando al sondaggio, il 62% del campione ha dichiarato di non provare attrazione per i coetanei» puntualizza Alex Fantini. Il Principe Azzurro del 2020 è dunque uno “Sugar Daddy”, un uomo affermato che ama accompagnarsi con le più giovani “Sugar Baby”, ragazze ambiziose che al fascino acerbo di un ragazzo giovane preferiscono la maturità degli uomini più grandi.

Secondo il sondaggio di SugarDaddy.it si evince anche che per 9 italiane su 10 il “Principe Azzurro” deve essere galante (90%) ed in grado di capire la sua partner (88%): le donne del 2020 vogliono essere capite ed ascoltate.

Per il 78% delle donne è fondamentale inoltre avere al loro fianco un partner che sappia prendersi cura di loro e che possa regalare loro piccole e grandi gioie quotidiane.

Mentre quello che le ragazze proprio non apprezzano è la superficialità (82%) e l’egocentrismo (80%), due caratteristiche che sovente trovano nei loro coetanei.

«Molti ragazzi si rivelano immaturi capricciosi intrappolati in corpi adulti e si rapportano alle potenziali compagne come farebbero con la loro mamma» conclude Alex Fantini. Ed è proprio per questo che quest’anno per San Valentino, parallelamente al boom di SugarDaddy.it, sta vivendo un momento di particolare auge anche CougarItalia.com, il portale che promuove incontri tra donne 35-50enni e uomini più giovani.