Il Coasit di Melbourne annuncia la nascita della prima biblioteca dedicata agli autori italiani in città, realizzata in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli.

Oltre 1.500 volumi, dai classici alla narrativa contemporanea, saranno a disposizione del pubblico.

Il progetto punta a rafforzare la promozione della lingua e della cultura italiana in Australia.

TUTTI I DETTAGLI

Nasce a Melbourne la prima biblioteca dedicata agli autori italiani, un nuovo spazio culturale promosso dal CO.AS.IT. – Comitato Assistenza Italiani e realizzato grazie a una collaborazione con il Gruppo Feltrinelli. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nella valorizzazione della lingua e della cultura italiana in Australia e nel rafforzamento del legame con la comunità italo-australiana.

La biblioteca, composta da oltre 1.500 volumi, offre una selezione ampia e rappresentativa della produzione letteraria italiana, che spazia dai classici della tradizione alle opere contemporanee. Il patrimonio librario comprende narrativa, saggistica e letteratura per ragazzi e sarà aggiornato annualmente con le nuove pubblicazioni di autori italiani edite in Italia.

Il progetto è nato su impulso dell’ex CEO del Coasit Marco Fedi ed è interamente finanziato dal CO.AS.IT.. L’apertura al pubblico è prevista nei prossimi mesi. L’accesso avverrà tramite tessera annuale, che consentirà sia la consultazione in sede sia il prestito dei volumi.

Tra i titoli disponibili figurano l’intero canone classico della letteratura italiana, dal Medioevo ai giorni nostri, oltre alle opere finaliste dei principali premi letterari italiani degli ultimi dieci anni, tra cui Premio Strega e Campiello. La collezione include inoltre numerosi volumi dedicati ad attualità, storia, politica, società, economia, fumetti e narrativa per ragazzi.

La collaborazione con il Gruppo Feltrinelli non si esaurisce con la creazione della biblioteca. Nei prossimi mesi sono infatti previste nuove iniziative culturali, tra cui progetti editoriali dedicati all’emigrazione italiana in Australia e alla storia della comunità italiana locale, oltre a incontri pubblici e presentazioni con autori italiani rivolti al pubblico di Melbourne.

«L’impegno del CO.AS.IT. nella promozione della lingua e della cultura italiana a Melbourne è uno dei pilastri della nostra missione», ha dichiarato Marco Fedi. «Con la nascita di questa biblioteca abbiamo voluto offrire alla comunità uno spazio di incontro e confronto, accessibile a tutti. È anche una scelta culturale precisa: riaffermare il valore del libro fisico come strumento insostituibile di conoscenza, riflessione e libertà di pensiero, in un’epoca segnata dalla frenesia digitale».