Aspettando l’estate l’Italia si prepara ad un anno da record.

«Boom di partenze degli italiani già nei prossimi mesi dell’anno, puntando soprattutto sui weekend lunghi sia dentro che fuori dai confini nazionali e numero record anche di visitatori stranieri che in questi mesi stanno affollando l’Italia, soprattutto americani, francesi, spagnoli, inglesi, tedeschi, svizzeri e olandesi ma anche argentini, brasiliani e cinesi» sintetizzano gli analisti di Vamonos Vacanze (www.vamonos-vacanze.it), il tour operator italiano specializzato in vacanze per single.

Secondo i dati raccolti dal tour operator i viaggiatori continueranno ad aumentare durante tutto questo mese, con le città d’arte che sono già in piena attività.

Dove andranno i turisti italiani? La tendenza è quella di rimanere in Italia, scelta che – secondo un sondaggio realizzato ad aprile di quest’anno dal centro di ricerca Media Research per conto di Vamonos Vacanze – riguarda il 52% dei viaggiatori, orientati soprattutto sulla Puglia con il 18% delle preferenze, sulla Sardegna (16%) e sulla Sicilia (13%), dove —nella splendida Pugnochiuso (Puglia), a San Teodoro (Sardegna) e a Cefalù (Sicilia) il tour operator ha le sue roccaforti.

Per un’indimenticabile vacanza a Pugnochiuso, in Puglia, il tour operator organizza diversi viaggi nel periodo estivo. Nel mese di luglio, escursioni e relax nell’incantevole paesaggio del Gargano saranno disponibili per 7 notti a partire dal 5 luglio (849 euro), dal 12 luglio (899 euro), dal 19 luglio (999 euro) e dal 26 luglio (1.069 euro).

Nel mese di agosto, l’esclusivo viaggio tra calette nascoste e acque cristalline è organizzato per 7 notti a partire dal 2 agosto (1.199 euro), nel ponte di Ferragosto dal 9 al 16 agosto (ora in promozione a 1.299 euro), dal 16 agosto (1.199 euro) e sul finale del mese dal 23 al 30 agosto (1.159 euro).

Per chi vuole immergersi in un paradiso caraibico ma a pochi passi da casa, Vamonos Vacanze propone una location stimolante come San Teodoro. Nel mese di luglio, per vivere una settimana nell’incantevole cittadina della Sardegna sarà possibile viaggiare dal 5 luglio (999 euro), dal 12 luglio (1099 euro), dal 19 luglio (1.149 euro), sul finale del mese dal 26 luglio al 2 agosto (1.299 euro).

Nel mese di agosto non mancano gli appuntamenti nell’oasi di relax della Sardegna, con partenze dal 2 al 9 agosto (1.399 euro), nel periodo di Ferragosto per 7 notti a partire dal 9 agosto (ora in promozione a 1599 euro) e sul chiudersi della stagione estiva dal 23 al 30 agosto (1249 euro).

Il 25% predilige poi le mete a corto e medio raggio come Sharm El-Sheikh o come Dubai/Emirati Arabi dove Vamonos Vacanze organizza durante tutto l’anno meravigliosi viaggi-esperienza per una vacanza fuori dal comune, mentre un 12% dei viaggiatori opta per le crociere.

Per una straordinaria esperienza nel cuore del Mar Rosso, Vamonos Vacanze propone di viaggiare nell’affascinante località di Sharm El Sheikh, alla scoperta di una bellezza tutta corallina: 7 notti a partire dal 20 luglio (ora in promozione a 1.299 euro) o 7 notti dopo Ferragosto, dal 17 al 24 agosto, al prezzo di 1.499 euro (all-inclusive).

Gli stranieri prenderanno invece d’assalto città d’arte come Roma, Napoli, Firenze, Milano, Venezia e Pisa: in ciascuna di queste città soggiorneranno mediamente per 3 notti, spostandosi da una località all’altra durante il loro soggiorno in Italia.