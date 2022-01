Vacanze di Natale: idee di viaggio e offerte interessanti

dove trovare offerte viaggi interessanti? Se fino a non molto tempo fa rivolgersi a un’agenzia specializzata era imprescindibile oggi non è più così e sono sempre di più le proposte imperdibili che si possono fruire online

Dicembre è il mese delle feste natalizie, un’occasione non solo per festeggiare con amici e parenti ma anche per fare dei viaggi, sia per un weekend breve sia più lungo, approfittando magari della pausa del Capodanno. La ricerca di un itinerario originale, ora che si può tornare a viaggiare in maniera più importante rispetto a quella dello scorso anno, è quindi sempre più vivace, non meno di quella per i regali del Natale.

Ma dove trovare offerte viaggi interessanti? Se fino a non molto tempo fa rivolgersi a un’agenzia specializzata era imprescindibile oggi non è più così e sono sempre di più le proposte imperdibili che si possono fruire online. La diffusione di Internet ha portato ad avere opzioni sempre più intriganti e variegate nonché, come nel caso di hello tickets.it, costruibili a propria immagine e somiglianza, con itinerari altamente personalizzabili. Il web si rivela, quindi, nel 2021, il punto di riferimento ideale per la ricerca di soluzioni di viaggio sia da fare in Italia, con una semplice gita fuori porta, sia all’estero.

Idee di viaggio per una gita fuori porta durante le Feste

L’Italia è uno dei Paesi più ricchi al mondo di località da visitare, in tutte le sue regioni. Non si può non rimanere incantati tra paesaggi mozzafiato e monumenti di ogni epoca, da quella preistorica, passando per quella etrusca e romana fino ad arrivare a quella attuale, non meno densa di sorprese.

Sembrerà banale ma una città che non smette mai di stupire è Roma, non a caso non esitiamo a consigliarvela per una gita fuori porta o per un weekend lungo. I monumenti da vedere e rivedere davvero non mancano e quando uno pensa di aver visto il massimo basta girare l’angolo per rendersi conto che non è così. Meravigliosi gli itinerari, che coinvolgono, ad esempio, la parte vaticana della città, con i suoi musei e la Cappella Sistina; la cucina locale farà il resto: vi sentirete catturati dall’essenza stessa della romanità.

Se, invece, siete alla ricerca di emozioni di puro relax perché non optare per le terme, in grado di rigenerare la pelle, il corpo e lo spirito come non mai? Le strutture di eccellenza nel Belpaese non mancano, da Nord a Sud, e ce ne sono alcune perfette anche per l’accoglienza di tutta la famiglia. Se volete fare davvero tutti felici potete optare per un itinerario sul Lago di Garda che comprenda anche il parco divertimenti più avventuroso dello Stivale.

Fuori dai confini nazionali

Online non mancano le proposte fuori dai confini nazionali. Se volete andare sul sicuro, vista ancora la delicatezza della situazione epidemiologica, perché non optare per paesi europei quali, ad esempio, Grecia, Svizzera, Austria e persino la vicina Slovenia? Se la Grecia non smette di stupire, indimenticabile un capodanno ad Atene, con la sua storia, la sua cucina delicata e sfiziosa allo stesso tempo e i monumenti millenari, Austria, Svizzera e Slovenia sono un sogno nevoso, all’interno del quale perdersi e rimanere incantati nella la magia dell’inverno. La scelta di un hotel, in offerta e con tanto di spa, saprà ripagare dal girovagare della giornata.