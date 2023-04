UNIONE INTERPARLAMENTARE | Porta (Pd) Presidente della sezione di amicizia Italia-Brasile

Su iniziativa del Presidente del gruppo italiano dell’Unione Interparlamentare (UIP), Pier Ferdinando Casini, si è riunita oggi l’assemblea dei Presidenti delle sezioni parlamentari di amicizia tra l’Italia e i paesi esteri.

L’On. Fabio Porta è stato nominato Presidente della sezione Italia-Brasile ed è intervenuto oggi ai lavori dell’assemblea anche in veste di Presidente dell’Intergruppo parlamentare a sostegno della candidatura di Roma a EXPO 2030.

“La diplomazia parlamentare – ha dichiarato l’On. Porta – ha sviluppato nel corso degli anni un ruolo sempre più importante nell’ambito delle relazioni internazionali tra i vari Paesi. Sono grato al mio gruppo parlamentare e al Presidente Casini per la prestigiosa nomina; come promotore dell’Intergruppo parlamentare EXPO 2030 poi, venendo incontro ad una specifica richiesta del Presidente del gruppo italiano della UIP, intensificherò gli sforzi insieme ai colleghi di tutti i gruppi parlamentari affinché la candidatura italiana possa essere sostenuta in tutti gli ambiti e livelli internazionali”.