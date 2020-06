Ungaro (Iv): “Bene Conte, fare presto con il recovery fund”

“Buon lavoro al Presidente Conte in vista del prossimo Consiglio europeo del 19 giugno. Una relazione di buon senso quella compiuta dal premier oggi in Aula. Occorre fare presto per mettere in azione il Recovery Fund e raggiungere un accordo commerciale con il Regno Unito, il nostro secondo mercato di esportazione per saldi attivi nel mondo. Inoltre è necessario definire alcune priorità tra le proposte illustrate agli Stati Generali a Villa Pamphili per far ripartire il Paese senza dare alibi al racconto sterile dei nazional-populisti. Per arrivare a questo risultato occorre agire subito con un “piano shock” per liberare l’Italia dalla burocrazia e rilanciare la crescita anche introducendo nuove forme di flessibilità nei contratti di lavoro per agevolare le assunzioni, favorire il rientro del capitale umano fuggito all’estero, creando nuove opportunità anche nel mondo della ricerca, tutelare le categorie più colpite dalla crisi, dai lavoratori del settore culturale e turistico fino agli stagisti. Questo anche il senso di alcune mie proposte emendative in corso di esame al Dl Rilancio a Montecitorio”. Lo dichiara l’On. Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva, eletto nella Circoscrizione Estero-Europa.