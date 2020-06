Reddito di emergenza, prorogato al 31 luglio il termine per presentare la domanda

Com’è noto, il REM viene riconosciuto, a chi ne ha diritto, per due mesi: si va da un importo minimo di 400 euro fino ad un massimo di 840 euro

Inizialmente, il termine era stato fissato per il 30 giugno. E’ importante ricordare che si può richiedere il REM anche tramite CAF e patronati, proprio come confermato dall’Inps.

Quella di prorogare i termini della presentazione della domanda è stata una decisione presa dal governo per consentire a chi è più in difficoltà, a causa della pandemia, di avere più tempo a disposizione per presentare la richiesta.

Com’è noto, il REM viene riconosciuto, a chi ne ha diritto, per due mesi: si va da un importo minimo di 400 euro fino ad un massimo di 840 euro.

Per avere diritto al REM, a differenza con quanto accade con il Reddito di cittadinanza, non è previsto un tempo minimo di residenza in Italia.