Un Tiramisù al giorno toglie il medico di torno

Il 21 marzo 2022 è la giornata Internazionale dedicata al TIRAMISU'. Dolce più tipico e amato della tradizione italiana, si presenta sulle tavole di tutto il mondo e in ogni periodo dell'anno. Ma il tiramisù può essere anche il modo per "tirar su" le difese immunitarie. Scopriamo come.

La dott.ssa Chiara Manzi ha ideato il primo tiramisù eubiotico al mondo, con meno zuccheri e meno calorie di una mela ma tutto il sapore e la cremosi che caratterizzano il dessert.

Con le calorie di un vasetto di yogurt alla frutta da 125 g e meno zuccheri di uno spicchio di mela, il Tiramisù Evolution è un dolce da potersi concedere tutti i giorni.

L’aggiunta di inulina dona cremosità alla montata, ci consente di utilizzare meno mascarpone diminuendo i grassi e conferendo al dolce prebiotici con un importante effetto antiaging.

I prebiotici sono nutrimento per la nostra flora intestinale, aiutando il microbiota con conseguenze positive sia sul sistema immunitario che sulla salute psicofisica. Risultato di molti studi e ricerche recenti che mettono in correlazione la salute mentale, la capacità di attenzione e concentrazione e il benessere psicologico con un buono stato di salute dei nostri “piccoli ospiti” presenti nell’intestino.

Ma in che modo viene potenziato l’effetto antiossidante nel tiramisù Evolution prevenendo così l’invecchiamento precoce?

Aggiungendo un pizzico di zenzero fresco che supporta le nostre difese antiossidanti endogene nel combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Un grammo di zenzero al giorno aumenta i livelli di antiossidanti endogeni.

Per poter beneficiare al massimo delle proprietà nutrizionali e salutistiche di ogni ingrediente è necessario sapere come trattarli e abbinarli.

Lo zucchero della ricetta tradizionale è stato sostituito da un dolcificante naturale a zero calorie, privo di retrogusto e che non influisce sui livelli di glucosio e di insulina nel sangue. Inoltre l’aggiunta di inulina abbatte l’indice glicemico di questo dolce e gli conferisce un potere prebiotico.

Adesso si può dimagrire e restare in forma anche mangiando il tiramisù.

TIRAMISÙ EVOLUTION

Ingredienti (per 9 persone)

• Albumi: 4

• Tuorli: 3

• Mascarpone senza lattosio: 150 g

• Eritritolo: 70 g

• Inulina Excellence: 40 g

• Panna fresca senza lattosio: 25 g

• Savoiardi Evolution: 35 g

• Liquore San Marzano: 1 cucchiaio

• Caffè espresso: 1 tazza

• Cacao amaro: 1 cucchiaino

• Zenzero fresco

• Succo di limone

Preparazione

In un pentolino preparare uno sciroppo di eritritolo e acqua a 140°C.

Montare i tuorli aggiungendo a filo lo subito dopo aver iniziato a montare, poi versare anche il liquore e montare per 5 minuti il composto.

Incorporare il mascarpone e montare per altri 2 minuti, poi metterlo da parte. Montare la panna e lasciare da parte.

Montare gli albumi versandovi sopra a pioggia l’Inulina Excellence e qualche goccia di limone.

In un recipiente ampio unire la panna ai tuorli montati mescolando piano dal basso verso l’alto, poi aggiungere anche gli albumi montati, mescolando sempre piano dal basso verso l’alto senza far smontare.

Prendere 9 bicchieri monoporzione e mettere un po’ di crema in ogni bicchiere.

Preparare il caffè e aggiungere lo zenzero fresco grattugiato. Spezzare in due il savoiardo Evolution, inzupparlo nel caffè e metterlo sopra la crema.

Spolverare con cacao amaro. Fare un altro strato di crema e aggiungere l’altra metà del savoiardo. Completare con un altro strato di crema.

Conservare in frigo almeno 4 ore prima di servire.

Valori Nutrizionali

Proteine 4g; Grassi 10g; Carboidrati 10g; Fibre 4g; 118 Kcal