FOTO e VIDEO | Sottosegretario Di Stefano in missione in Brasile: “Investite in Italia”

La missione dell’esponente del governo italiano “è proseguita ieri a San Paolo – si legge in una nota diffusa dalla Farnesina -, cuore economico del Brasile e dell’America Latina, che da solo contribuisce al 36 per cento del Pil brasiliano, dove ha incontrato il governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria, i rappresentanti delle aziende italiane attive nel Paese e una delegazione di alto livello di imprenditori e investitori brasiliani presso la sede centrale della Federazione delle Industrie dello Stato di San Paolo”.

Il sottosegretario, si legge ancora nel comunicato, “ha sollecitato le imprese locali ad investire maggiormente in Italia e le imprese italiane ‘ad attivare nuove partnership con le imprese brasiliane’ visti i “rapporti economici strettissimi, favoriti anche dall’affinità storica tra il popolo italiano e quello brasiliano'”.

“L’espansione all’estero delle nostre imprese è sempre benvenuta quando non danneggia l’occupazione in Italia, creando, invece, valore aggiunto e benefici anche per il nostro sistema”, ha proseguito Di Stefano. “È proprio questo il senso dell’azione di diplomazia economica in cui credo e che ho portato avanti in questi anni”, ha concluso.