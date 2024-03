Antonio Tajani, intervenendo a LetExpo organizzato da Alis in collaborazione con Veronafiere, ha dichiarato: “Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina. Mi auguro anche che nessun singolo Paese ci stia pensando. Non c’è nessun accordo, nessuna idea in tal senso”.

Secondo il ministro degli Esteri “sarebbe un errore entrare in Ucraina. Noi dobbiamo aiutare l’Ucraina a difendersi. Ma entrare noi a fare la guerra alla Russia, significa rischiare la terza guerra mondiale”.

“Completamente diverso dire ‘difendiamo il diritto internazionale, difendiamo la libertà dell’Ucraina, diamo all’Ucraina strumenti militari economici e tecnici; ma andare a fare la guerra mi sembra un errore. Credo che tutte le persone di buon senso non vorrebbero questo”.