“Sono intervenuto nell’Aula di Montecitorio per invitare i Ministri competenti a far sì che i Consolati possano usare un unico kit di captazione delle impronte digitali tanto per i passaporti quanto per le carte d’identità, in modo da semplificare e agevolare enormemente le procedure di rilascio dei documenti”. Lo afferma Simone Billi, deputato per la Circoscrizione Estero-Europa e presidente del Comitato sugli Italiani nel Mondo.

“Infatti – prosegue Billi – ad oggi vi sono due kit per CIE e passaporti, con due software diversi, poiché uno fa capo al Ministero degli Interni e l’altro al Ministero degli Esteri.

Le modifiche richieste, affinché un solo kit possa essere usato per entrambi, sono solo lato software e lato normativo. Si tratta di modifiche che non presentano problemi particolari e potrebbero essere realizzate velocemente. Ringrazio i sottosegretari Silli (Esteri) e Molteni (Interni) per la disponibilità mostrata sul tema”, conclude il deputato leghista.