Si tratta di molluschi che “non hanno nulla da invidiare a quelle francesi per prezzo (non si superano gli 8 euro al kg), gusto e polposità”

Un articolo pubblica sulla Gazzetta del Mezzogiorno oggi in edicola evidenzia il successo oltre confine delle ostriche made in Italy. In Italia, infatti, esistono una decina di impianti impianti in Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Sardegna.

“Tutti pazzi per le ostriche made in Italy” – si legge sul quotidiano – “Durante le feste l’aumento delle richieste è stato del 20%”. Si tratta di molluschi che “non hanno nulla da invidiare a quelle francesi per prezzo (non si superano gli 8 euro al kg), gusto e polposità”

“Il segreto – spiega Fedagripesca-Con fcooperative al quotidiano – sta nella qualità dell’acqua di allevamento, essendo i nutrienti a renderle saporite”. Un altro bel successo per le eccellenze tricolori.