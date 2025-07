Sempre più viaggiatori scelgono di partire da soli, ma con la voglia di condividere esperienze autentiche con persone affini. A cavalcare questo trend in Italia è Vamonos Vacanze, il tour operator specializzato in viaggi per single, punto di riferimento per chi vuole vivere un’estate fatta di emozioni vere, luoghi straordinari e relazioni nuove.

«Non organizziamo semplici vacanze, ma creiamo spazi in cui le persone si incontrano davvero. Crediamo nelle chiacchiere sotto le stelle, nelle amicizie nate davanti a un tramonto, nella libertà di essere sé stessi, lontani dalle etichette. I nostri viaggi sono un invito a uscire dalla comfort zone per aprirsi a nuove emozioni, dentro e fuori di sé» spiega il tour operator.

Quale è la top-5 de 2025? Tra le mete più richieste spicca al primo posto la crociera MSC ai Caraibi (dall’8 al 18 agosto, euro 2.999 voli inclusi). Si arriva a Miami e dopo una prima immersione nell’atmosfera frizzante della città (fatta di arte, musica, mercati e lunghe spiagge dorate), si salpa verso Ocean Cay MSC Marine Reserve, una riserva naturale privata alle Bahamas dove il mare turchese, la sabbia bianca e la barriera corallina fanno da sfondo ad attività di gruppo, sport acquatici e momenti di relax assoluto. Il viaggio prosegue a Nassau, capitale culturale dell’arcipelago, con le sue boutique colorate, i palazzi coloniali e la vivace cultura creola. Un’esperienza pensata per chi desidera lasciarsi andare, connettersi e vivere il mare come occasione d’incontro.

Per chi sogna una vacanza più intima e immersa nella natura, la crociera Costa tra i fiordi e le meraviglie del Nord Europa (dal 9 al 16 agosto, euro 2.199 voli inclusi) è la scelta ideale. Questa meta si colloca al secondo posto della top-5 del 2025. La partenza da Copenaghen, città delle fiabe, regala subito un assaggio di atmosfera nordica, tra design e canali suggestivi. Si naviga poi verso Hellesylt, porta d’accesso a panorami da cartolina: montagne maestose, cascate spettacolari e sentieri immersi nel verde. La tappa successiva è Geiranger, uno dei fiordi più scenografici al mondo, patrimonio UNESCO, dove le pareti di roccia si tuffano in acque profonde e limpide. Il viaggio si chiude a Bergen, con le sue casette colorate del quartiere di Bryggen e la vista dal Monte Fløyen che toglie il fiato. Un itinerario per chi ama la natura, ma non vuole rinunciare alla compagnia.

Al terzo posto troviamo invece il tour del Portogallo (dal 10 al 20 agosto, euro 2.499 voli inclusi) che combina perfettamente cultura, mare, gastronomia e atmosfera. Il viaggio inizia a Lisbona, la capitale del fado e della luce. Tra i vicoli del Bairro Alto, dove si possono scoprire punti panoramici che regalano una vista mozzafiato sulla città, si avrà la sensazione di far parte di un racconto senza tempo. La seconda parte del tour è dedicata all’Algarve, la regione del sole e delle meraviglie naturali, con scogliere maestose e spiagge dorate. Qui si avrà l’opportunità di fare il bagno nelle acque cristalline, passeggiare tra i villaggi pittoreschi e partecipare a un’escursione in barca per scoprire grotte e insenature nascoste.

Poi ancora, chi cerca autenticità e passione può scegliere Cuba, (dall’11 al 20 agosto, euro 2.999 voli inclusi), che si colloca al quarto posto nella classifica di Vamonos Vacanze. Si parte da L’Avana, con i suoi colori intensi, la musica che esce da ogni finestra e l’anima viva della gente. L’atmosfera coloniale si mescola al ritmo della salsa e ai racconti di un popolo che vive con il cuore. Si prosegue per Cienfuegos, città elegante e raffinata, poi per la storica Trinidad, patrimonio UNESCO, dove ogni pietra ha una storia da raccontare. Il viaggio si conclude a Varadero, tra spiagge paradisiache, acque turchesi e giornate di relax condiviso.

Infine, al quinto posto di questa top-5, troviamo Santo Domingo (dal 15 al 23 agosto, euro 2699 voli inclusi) che unisce l’energia caraibica a una cultura ricca e vibrante. Con un gruppo di compagni di viaggio affini, ogni giornata si trasforma in un’esperienza da ricordare. Con la sua bellezza unica e la sua cultura vivace, Santo Domingo offre lo scenario perfetto per vivere emozioni autentiche. Si potranno visitare gallerie d’arte, sorseggiare un buon caffè locale, perdersi tra i colori del mercato o partire per un’escursione nella natura tropicale.