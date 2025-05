Tokyo è la meta più richiesta a livello mondiale per l’estate 2025 mentre l’Italia e la Polonia sono le destinazioni leader nell’ambito del turismo del benessere. Questi sono alcuni dei dati rilasciati dalla nuova edizione annuale ‘Travel Trends Report 2025‘ promossa dal MasterCard Economics Institute (Mei) che offre nuovi insight sulla situazione italiana e globale del settore viaggi e sulle abitudini di spesa dei viaggiatori per il 2025.

Il report restituisce uno scenario in cui i consumatori di tutta Europa prediligono sempre più esperienze di valore quando si tratta di scegliere una destinazione.

Dall’analisi emerge che tra le principali destinazioni globali che si distinguono come mete più gettonate dai turisti per i viaggi tra giugno e settembre c’è Tokyo in cima alla lista, seguita da Palma di Maiorca, Hurghada, Parigi, Osaka, Pechino e Londra.

Per l’Italia, le città di Roma e Milano sono presenti come top destination dei viaggiatori Asiatici e medio orientali. Tra le mete leader nell’ambito dell’esperienze di benessere e cura di sé c’è l’Italia, al sesto posto, e la Polonia, al decimo.

A guidare i viaggiatori anche la passione per lo sport. Dall’indagine del Mei è stato rilevato un aumento della spesa da parte di consumatori nel raggio di 8km circa dallo stadio in cui si è svolta la finale di Champions League a Londra nei cinque giorni prima e dopo l’evento mentre la vittoria del Real Madrid sul Borussia Dortmund ha generato un aumento della spesa da parte di consumatori tedeschi del 61% su base annua, superando aumento complessivo del 14%.

L’Europa, si legge nell’analisi, è in testa alla classifica delle destinazioni per i turisti internazionali appassionati di enogastronomia, in particolare in cima alla lista c’è Istanbul, dove i ristoranti hanno accolto turisti provenienti in media da 67 paesi diversi. In crescita invece il turismo d’avventura, in particolare nelle regioni del Nord Europa.

”Il settore dei viaggi in Europa continua a mostrare una resilienza straordinaria, anche in un contesto economico incerto, osserviamo una crescente propensione da parte dei viaggiatori europei a privilegiare esperienze che rispondano a esigenze piene di significato e che generino un valore duraturo. Dai ritiri dedicati al benessere ai percorsi culturali, fino alle avventure nella natura, emerge con chiarezza una tendenza verso forme di turismo più consapevoli, allineate con i valori e le aspirazioni individuali”, sottolinea Natalia Lechmanova, Chief Economist Europe per il Mastercard Economics Institute, commentando l’indagine.