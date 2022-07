Turismo di ritorno, La Marca (Pd) incontra il ministro Garavaglia

Questa settimana, nel quadro dei periodici colloqui con il Ministero del Turismo, l’on. La Marca ha incontrato il responsabile del dicastero, Massimo Garavaglia.

“È stato uno scambio di vedute cordiale che è servito ad approfondire diverse questioni anche nella prospettiva delle mie prossime iniziative parlamentari. Fin dall’inizio di questa legislatura, ho individuato nel turismo di ritorno una delle tracce fondamentali da perseguire nella mia attività parlamentare, sia per aprire degli spazi di attenzione e maggiore considerazione verso gli italiani all’estero che per cercare di concorrere a consolidare un flusso turistico tra i più interessanti per la nostra bilancia dei pagamenti” – ha dichiarato l’on. La Marca.

“In questi ultimi anni, attraverso emendamenti (ricordo l’emendamento approvato riguardante l’entrata gratuita degli iscritti AIRE ai musei statali) ed altri atti parlamentari, sono intervenuta più volte con proposte specifiche volte ad incentivare i flussi turistici dei nostri connazionali verso l’Italia ed in particolare verso i suoi territori meno conosciuti. Per questa ragione, credo sia utile mantenere costanti interlocuzioni con i ministeri competenti in materia. Del resto, nei progetti e negli auspici di chi governa sembra esserci una convinta attenzione a questo comparto turistico, ancora solo in parte sfruttato, ma dalle grandi potenzialità” – ha concluso l’on. La Marca a margine dell’incontro.