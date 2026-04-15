Tragedia a Bisceglie: cade un pino, muore una ragazza di 12 anni

Dramma a Bisceglie, dove una ragazza di 12 anni, Alicia Amoruso, ha perso la vita dopo essere stata travolta dalla caduta di un pino. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha profondamente scosso l’intera comunità.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Procura di Trani, che ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone con l’accusa di concorso in omicidio colposo, tra cui un dirigente e alcuni funzionari comunali.

Il sindaco: “Massima collaborazione per accertare le responsabilità”

Il sindaco Angelantonio Angarano ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, assicurando piena collaborazione con le autorità.

“Faremo tutto ciò che è necessario perché le responsabilità siano accertate”, ha dichiarato, sottolineando la fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura.

Il primo cittadino ha ricordato che, nella mattinata del giorno della tragedia, era stata emessa un’ordinanza di chiusura di parchi, giardini e cimitero a causa del forte vento, in seguito all’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile.

Maltempo e controlli straordinari sul verde pubblico

A seguito degli eventi meteorologici avversi, il Comune ha attivato il Centro operativo comunale e avviato una ricognizione urgente sullo stato degli alberi cittadini, partendo dalle aree più sensibili, come quelle scolastiche.

Le verifiche hanno evidenziato la presenza di alberi ad alto fusto danneggiati e potenzialmente a rischio cedimento. Sono stati quindi disposti interventi immediati di rimozione e messa in sicurezza, già eseguiti nei plessi scolastici, che hanno consentito la ripresa delle attività didattiche.

I controlli sono stati estesi a tutto il territorio comunale e coinvolgono anche istituti di competenza provinciale, con l’obiettivo di prevenire ulteriori situazioni di pericolo.

Lutto e dolore per la comunità

La tragedia ha lasciato un segno profondo nella città. Il sindaco ha annunciato la sospensione di tutti gli eventi pubblici in programma e la prossima proclamazione del lutto cittadino.

“Il dolore e la rabbia che attraversano Bisceglie sono profondi e laceranti”, ha scritto Angarano, esprimendo il proprio sgomento non solo come amministratore, ma anche come genitore.

Una vicenda che riaccende il tema della sicurezza urbana e della manutenzione del verde pubblico, mentre la magistratura è chiamata a fare piena luce sulle eventuali responsabilità.