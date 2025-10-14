Il Festival Treccani della Lingua Italiana, ideato e promosso dalla Fondazione Treccani Cultura, approda per la prima volta all’estero con una giornata speciale in programma il 20 ottobre a Tirana, Capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2025.

Dopo le tappe di Lecce, Roma, Cagliari e Lecco, il Festival sceglie di nuovo come tema centrale la Responsabilità, declinandolo in chiave internazionale per favorire l’incontro culturale tra le due sponde dell’Adriatico e valorizzare la diffusione della lingua italiana all’estero.

L’iniziativa – organizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tirana, l’Istituto Italiano di Cultura, il Center for Openness and Dialogue (COD) e l’Università di Tirana – si inserisce nella cornice della XXV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dedicata quest’anno al tema “Italofonia: lingua oltre i confini”.

La manifestazione, gratuita e aperta al pubblico, vanta la Media Partnership di Rai Cultura e Rai Radio 3 e celebra la lingua italiana come strumento di conoscenza, dialogo e scambio tra culture. Un appuntamento che conferma il ruolo del Festival Treccani come spazio di riflessione e di incontro capace di unire territori, esperienze e prospettive diverse attraverso la forza delle parole.