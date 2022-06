Nasce con la voglia di coinvolgere i tarantini expat, gli 'emigrati' per ragioni di lavoro, la prima giornata del mare, che si terrà al castello aragonese sabato

Gli stand di 26 associazioni per celebrare la bellezza del mare anche facendo attività nelle acque del golfo. Il tema è proprio Taranto e il mare, dalla bellezza alla consapevolezza.

L’evento – scrive l’Edicola del Sud – è nato grazie all’intuizione di un gruppo di tarantini, alcuni dei quali non vivono più in città ma continuano a portarla nel cuore, coordinato da Vito Mannara, ex comandante del castello, con l’intento di riunire tutte le associazioni e le realtà del territorio tarantino legate al mare e alla cultura del mare. Il contenitore scelto è il castello aragonese, l’attrazione numero uno di Taranto.

Al progetto aderiscono con entusiasmo associazioni culturali, sportive e scientifiche, realtà che sul territorio operano per divulgare la “cultura del Mare”, la vera ricchezza e bellezza di Taranto Capitale di Mare al centro del Mediterraneo.