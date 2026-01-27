Laura Facini eletta presidente del Comites di Ginevra, Svizzera. Guiderà il Comitato fino alla naturale scadenza del mandato, prevista per la fine del 2026.

Prende il posto della dimissionaria Ilaria Di Resta.

Ricercatrice e docente di italianistica a Ginevra, Facini è stata collaboratrice scientifica presso l’Unità d’italiano dell’Università di Ginevra. Laureata in Letteratura e Filologia Medievale e Moderna presso l’Università di Padova, ha conseguito un dottorato in cotutela tra Verona e Losanna.

Oltre alla carriera accademica, Laura è co-directrice dell’Association SOS Femmes, testimoniando un forte impegno nel sociale. Fa parte del Com.It.Es. di Ginevra dal 2021 e ha assunto responsabilità nella Commissione Cultura, dove ha seguito progetti riconosciuti dal Comitato: tra questi “Dritti al punto” e “Corpo alle parole”, iniziato a gennaio del 2026 e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il Comites ha espresso “riconoscenza” a Ilaria Di Resta per “il lavoro svolto in questi anni e per la disponibilità a rimanere come consigliera”.

Allo stesso tempo, augura “buon lavoro a Laura Facini, auspicando che la sua esperienza e il suo impegno sociale contribuiscano a un mandato produttivo e partecipato”.