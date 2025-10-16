Entrambe le parti hanno espresso la volontà di proseguire su un percorso di cooperazione trasparente e costruttiva, riconoscendo l’importanza del partenariato come strumento per promuovere coesione sociale e dialogo interculturale

Si è svolto lo scorso 7 ottobre, presso la sede del Municipio di Vernier, un incontro tra il Sindaco Gian-Reto Agramunt e il Coordinatore della SAIG (Società delle Associazioni Italiane di Ginevra), Carmelo Vaccaro.

L’obiettivo della riunione era quello di analizzare e rafforzare il partenariato che da oltre quindici anni lega la Città di Vernier alla SAIG, una collaborazione solida e fruttuosa al servizio della comunità locale.

Come si legge in una nota della SAIG, nel corso degli anni questa sinergia ha dato vita a numerose iniziative culturali, sociali e istituzionali, contribuendo a valorizzare la presenza italiana sul territorio e a promuovere l’integrazione tra le diverse comunità di Vernier.

L’incontro ha rappresentato anche un’occasione per confrontarsi sulle nuove esigenze e sulle regole recentemente introdotte dai servizi comunali, con l’obiettivo di adeguare le modalità operative alle necessità attuali della popolazione e delle associazioni.

La SAIG, dal canto suo, ha presentato una serie di proposte e prospettive future per rinnovare la collaborazione, mantenendo vivi i valori di dialogo, inclusione e partecipazione che da sempre la contraddistinguono.

Entrambe le parti hanno espresso la volontà di proseguire su un percorso di cooperazione trasparente e costruttiva, riconoscendo l’importanza del partenariato come strumento per promuovere coesione sociale e dialogo interculturale.

Durante l’incontro è stato sottolineato come Vernier rappresenti da sempre un esempio di apertura e attenzione verso le associazioni del territorio.

È previsto un nuovo appuntamento nei prossimi mesi, con l’obiettivo di definire una cornice di collaborazione aggiornata e condivisa, capace di rispondere alle sfide contemporanee.

A conclusione dell’incontro, il Consigliere Amministrativo Mathias Buschbeck ha portato il suo saluto istituzionale e partecipato alla foto di rito, a testimonianza del sostegno dell’Amministrazione comunale a questa importante e duratura collaborazione.