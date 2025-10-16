La Repubblica Dominicana sarà tra i protagonisti dell’edizione 2026 di Macfrut, in programma dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre, con un focus internazionale dedicato all’area caraibica.

Il presidente di Cesena Fiera, Patrizio Neri, ha incontrato presso la FAO a Roma il ministro dell’Agricoltura dominicano Limber Cruz López e il viceministro dell’Industria e del Commercio Joaquín Antonio González Ramírez.

Presenti anche l’ambasciatore dominicano in Italia Rafael Tejeda Lantigua e l’ambasciatrice presso gli Organismi Internazionali delle Nazioni Unite con sede a Roma Ada Aurora Hernández.

Durante l’incontro si è discusso della partecipazione del Paese caraibico a Macfrut 2026, che vedrà un ulteriore rafforzamento della presenza dominicana con la partecipazione delle principali istituzioni e delle imprese esportatrici, includendo anche il settore del prodotto trasformato.

Per consolidare ulteriormente la collaborazione, è prevista una missione in Repubblica Dominicana nel gennaio 2026, a cui prenderanno parte rappresentanti di Macfrut e un gruppo di aziende italiane del comparto agroalimentare.

“L’incontro con la Repubblica Dominicana conferma la vocazione internazionale di Macfrut, che fa dell’apertura ai mercati esteri uno dei suoi punti di forza – ha dichiarato Neri –. La presenza sempre più ampia dello Stato centroamericano testimonia la centralità del continente latinoamericano, che sarà protagonista a Macfrut 2026 con eventi di business, focus tematici, presentazioni e momenti di valorizzazione dei frutti tropicali”.