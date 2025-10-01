C’è un nuovo intoppo nell’attuazione del Trattato di Amicizia fra Italia e Libia, l’ennesimo che rischia di fare saltare diversi progetti congiunti lanciati dai due paesi nel 2008.
Il problema – secondo quanto riporta Il Foglio – riguarda le spese fuori controllo dell’ambasciata libica in Italia, che da giorni si è vista bloccare i suoi cinque conti correnti aperti presso Unicredit.
Il motivo del congelamento delle vie creditizie sarebbero i debiti per decine di milioni di euro accumulati dalla rappresentanza diplomatica di Tripoli a Roma.