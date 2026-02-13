Il Parmigiano Reggiano celebra l’eccellenza italiana a Madrid

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha celebrato l’eccellenza della celebre Dop italiana con la terza edizione dei Casello d’Oro Awards, ospitata nella prestigiosa cornice del Real Casino di Madrid.

L’evento ha trasformato per una sera la capitale spagnola in una vera e propria vetrina del gusto italiano, premiando i migliori caseifici protagonisti dei Palii del Parmigiano Reggiano 2025.

La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante occasione per rafforzare la presenza internazionale di uno dei simboli più riconosciuti del Made in Italy agroalimentare.

Premi e riconoscimenti ai migliori produttori

Durante la serata, una giuria internazionale ha assegnato i riconoscimenti ai 13 caseifici vincitori, con due menzioni speciali conferite al Caseificio Sociale di Monzato, situato a Traversetolo, premiato per il miglior profilo aromatico e la migliore struttura del formaggio.

I Casello d’Oro Awards rappresentano una “festa del territorio, delle tradizioni e del savoir-faire”, valorizzando il lavoro quotidiano dei produttori e il patrimonio culturale legato alla produzione del Parmigiano Reggiano.

La Spagna mercato strategico per la crescita internazionale

Nel corso della cerimonia, l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa, evidenziando la forte affinità tra le culture gastronomiche italiana e spagnola e l’importanza della qualità, della trasparenza e della tutela delle produzioni certificate.

Il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli, ha evidenziato un dato storico: nel 2025, per la prima volta, l’export del Parmigiano Reggiano ha superato il mercato interno italiano. In questo contesto, la Spagna si conferma uno dei mercati più dinamici, con oltre 1.800 tonnellate importate e prospettive di ulteriore crescita.

Nuovi investimenti per rafforzare il brand Parmigiano Reggiano

L’evento ha segnato anche l’avvio di una nuova campagna media multicanale in Spagna, con un investimento di un milione di euro nel primo semestre. L’obiettivo è rafforzare la brand awareness e consolidare il posizionamento del Parmigiano Reggiano come prodotto di riferimento nel segmento dei formaggi premium.

La crescente domanda internazionale e gli investimenti strategici confermano il ruolo centrale del Parmigiano Reggiano come ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo, simbolo di qualità, tradizione e identità territoriale.