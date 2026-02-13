Roberto Vannacci ha portato una ventata d’aria nuova nel panorama politico italiano. In questi giorni di fibrillazione, dopo il suo strappo con la Lega, sto ricevendo messaggi e telefonate da parte di tanti amici che, anche dall’estero, sembrano essere interessati a capirne di più.

Un fenomeno politico che, al di là delle simpatie o antipatie personali, appare tutt’altro che passeggero e che, anzi, sembra destinato a crescere.

È evidente che l’esperienza nella Lega sia stata, per lui, un passaggio strategico. Qualcuno dice che abbia usato il partito come un “taxi”. Può darsi. Di certo era prevedibile che una figura con il suo carattere, la sua determinazione e una visione così netta e identitaria delle cose sarebbe risultata ingombrante.

Se c’è stato un errore di valutazione, probabilmente è stato di Matteo Salvini, che ha sottovalutato la forza autonoma e l’impatto politico del generale.

I parlamentari vicini a Vannacci hanno votato contro il decreto Ucraina ma hanno accordato la fiducia al governo, spiegando: “Noi sappiamo da che parte stare”. Una posizione che punta a distinguersi senza rompere, a segnare un’identità chiara senza passare per irresponsabili.

Con il progetto “Futuro Nazionale”, Vannacci prova a collocarsi ancora più a destra di Giorgia Meloni, parlando direttamente a quell’elettorato che si sente tradito. A quella parte di Paese stanca di politici che in campagna elettorale promettono mari e monti e che, una volta arrivati nella stanza dei bottoni, si accomodano, si istituzionalizzano e dimenticano gli impegni presi.

Guardando al futuro: Salvini accetterà Vannacci all’interno della coalizione di centrodestra, alle Politiche del 2027? E Vannacci riuscirà a restare “anti-sistema” anche se il sistema proverà ad assorbirlo?

La politica italiana ha una straordinaria capacità di normalizzare tutto. Di anestetizzare. Grazie al generale, non sono pochi coloro che sembrano avere ritrovato l’entusiasmo della militanza e dell’impegno in prima linea. Di questi tempi, non è poco.