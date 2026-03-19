Italia e Spagna si incontrano nel segno dell’eccellenza agroalimentare. Alla fiera internazionale Alimentaria di Barcellona, in programma dal 23 al 26 marzo 2026, andrà in scena un originale “gemellaggio gastronomico” tra due prodotti simbolo della tradizione europea: la Mozzarella di Bufala Campana Dop e il prosciutto Jabugo Dop.

Un’iniziativa promossa dai rispettivi Consorzi di tutela che punta a valorizzare il concetto di qualità certificata e a rafforzare il dialogo tra territori e culture gastronomiche.

Alimentaria, vetrina internazionale del gusto

La manifestazione di Barcellona rappresenta uno dei più importanti appuntamenti globali dedicati al settore agroalimentare, punto di incontro per aziende, buyer e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

In questo contesto, il “gemellaggio” tra le due Dop si inserisce come esempio concreto di collaborazione europea, capace di superare la logica della competizione per promuovere sinergie tra eccellenze.

Un dialogo tra tradizioni e territori

L’incontro tra la mozzarella di bufala e il prosciutto iberico diventa un vero e proprio racconto di identità.

Da un lato, il gusto fresco e lattico della bufala campana; dall’altro, la complessità aromatica del prosciutto Jabugo, ottenuto da suini allevati allo stato brado. Due prodotti diversi ma accomunati da una forte radice territoriale e da metodi di lavorazione tramandati nel tempo.

Secondo il presidente del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo, si tratta di «un esempio concreto di diplomazia gastronomica europea», in cui le denominazioni di origine diventano ambasciatrici culturali.

Degustazioni e abbinamenti inediti

Il programma prevede una serie di eventi congiunti pensati per esaltare l’incontro tra i due prodotti.

Tra questi, spicca l’appuntamento “Tapas o aperitivo, il gemellaggio perfetto”, dove verranno proposti abbinamenti originali tra mozzarella e prosciutto, pensati per conquistare il pubblico internazionale.

L’obiettivo è offrire un’esperienza sensoriale unica, capace di unire tradizione e innovazione culinaria.

La Campania protagonista a Barcellona

Oltre agli eventi condivisi con il partner spagnolo, la Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà protagonista anche di un percorso di degustazione dedicato il 23 marzo.

In serata, nel cuore di Barcellona, sarà inoltre al centro di un evento “fuori salone” promosso dalla Regione Campania, all’interno di una collettiva dedicata alle eccellenze del territorio.

Diplomazia del gusto e nuove opportunità

Il gemellaggio tra le due Dop rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare la promozione internazionale dei prodotti a denominazione di origine.

Un’iniziativa che non solo valorizza la qualità e la tradizione, ma apre anche nuove prospettive di collaborazione commerciale e culturale tra Italia e Spagna, confermando il ruolo centrale del Made in Italy nel panorama gastronomico globale.