“Oggi per gli italiani nel mondo è l’ultimo giorno utile per votare per il referendum sulla giustizia. È un appuntamento fondamentale per tutti gli italiani residenti all’estero, un momento in cui esercitare non solo un diritto, ma soprattutto una responsabilità verso il futuro della nostra comunità”.

Lo dichiara Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente del MAIE, rivolgendo un appello a tutti i connazionali nel mondo affinché partecipino al voto.

“Non lasciamo che siano gli altri a decidere per noi – prosegue Odoguardi –. La partecipazione è l’unico strumento che abbiamo per far valere le nostre esigenze, per essere ascoltati e per incidere concretamente sulle scelte che riguardano anche chi vive lontano dall’Italia”.

“Il voto rappresenta un pilastro della democrazia. Rinunciarvi significa rinunciare alla possibilità di contare. Per questo invitiamo tutti gli italiani all’estero a compiere questo gesto di responsabilità civica, facendo sentire con forza la propria voce”.

“Personalmente ho già votato Sì, per una giustizia più giusta ed equilibrata. Facciamoci sentire, uniti, per il bene della nostra comunità e del nostro Paese”, conclude Odoguardi.