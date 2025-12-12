La XIX Edizione dei Premi all’Italianità, organizzata dal ComItEs Madrid, si è svolta con straordinario successo presso la sede del Círculo de Bellas Artes a Madrid.

L’evento, ormai appuntamento imperdibile per la comunità italiana in Spagna, ha saputo raccontare e celebrare le storie di eccellenza, impegno e dialogo tra Italia e Spagna, confermandosi come uno dei momenti più sentiti dalla collettività e dalle istituzioni di entrambi i Paesi.

Sin dall’ingresso, si respirava un clima di accoglienza e orgoglio condiviso.

L’atmosfera era resa ancor più speciale dalla presenza di un pubblico variegato: famiglie, giovani, professionisti, rappresentanti di associazioni, studenti, oltre alle numerose personalità istituzionali italiane e spagnole.

La bellezza del Teatro Fernando de Rojas, ha fatto da cornice a una serata improntata all’inclusività, in cui ogni partecipante si è sentito parte di una grande famiglia, unita dai valori della cultura, della solidarietà e dell’italianità.

Un tratto distintivo della cerimonia è stato l’approccio pienamente inclusivo: la presenza continua di un interprete della lingua dei segni ha garantito accessibilità e partecipazione a tutti, rispecchiando il valore dell’inclusione che caratterizza la comunità italiana.

L’evento si è aperto con i saluti di Andrea Lazzari, presidente del ComItEs Madrid, seguiti dagli interventi di Valerio Rocco Lozano, Direttore del Círculo de Bellas Artes, e del Console Generale d’Italia a Madrid, Spartaco Caldararo.

Grande rilievo è stato dato alla Regione Liguria, ospite d’onore e patrocinatrice dei Premi.

La delegazione ligure, composta da Davide Falteri, Manuela Boni e Matteo Garnero, ha sottolineato il ruolo fondamentale delle regioni italiane nella promozione dell’immagine del Paese all’estero, intrecciando cultura, mare, impresa e identità, perfettamente in linea con progetti come la Regata Culturale. Il saluto istituzionale di Davide Falteri, responsabile del concept “Regata Culturale” e “Invest Genova”, accompagnato da un videomessaggio del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha aperto i saluti della Regione.

La serata è stata scandita da raffinati intermezzi musicali, con le performance di Alessia Desogus, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di alto profilo, degna dei grandi eventi internazionali. Matteo Garnero ha dedicato il suo intervento alla promozione territoriale della Liguria, che ha permesso di apprezzare le bellezze della regione sotto molteplici aspetti: cultura, sport, gastronomia e imprenditoria.

Emanuela Boni ha potuto approfondire il progetto “Regata Culturale”, espressione di quell’arte di “fare squadra” tipica del saper fare italiano. I premiati di questa edizione, protagonisti nei rispettivi campi, sono stati presentati al pubblico con un dettagliato profilo e la motivazione che ha portato il consiglio del ComItEs alla loro scelta.