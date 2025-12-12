Il procedimento giudiziario sulla morte del modenese Alex Bonucchi sia trasferito in Italia.

Lo chiedono la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari e il consulente incaricato dalla famiglia Michel Emi Maritato affinché sia trasferito in Italia il procedimento sul decesso del 25enne modenese residente a Nonantola che mori folgorato il 4 gennaio 2021 mentre si trovava in Algeria, in qualità di tecnico dell’azienda Sacmi di Salvaterra.

La Corte d’Appello algerina, come riferisce la Gazzetta di Modena, ha condannato la società che gestisce l’hotel “Amsterdam” di Rouiba: è stata riconosciuta colpevole per la morte del giovane.

La Corte le ha inflitto una multa di 200mila dinari, equivalenti a circa 1.300 euro, e condannata a risarcire con 8 milioni di dinari, ovvero una somma che supera di poco i 53.300 euro, i genitori di Alex, Barbara Degli Esposti e Claudio Bonucchi, che riceveranno 4 milioni di dinari ciascuno.

E’ una svolta rispetto al precedente processo, quando il rappresentante dell’hotel era stato assolto, “ma oltre al risarcimento beffa, rimangono parecchie nubi” sottolinea il quotidiano.

“La famiglia – dice Maritato – dilaniata da un dolore inimmaginabile, si trova senza risposte chiare e senza un quadro trasparente delle circostanze che hanno portato alla tragedia. Le informazioni pervenute dalle autorità algerine risultano frammentarie, incomplete e in più punti contraddittorie, e le indagini locali procedono in modo non pienamente accessibile ai familiari. Persistono zone d’ombra sulla dinamica dei fatti e sulle eventuali responsabilità”.