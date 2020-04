SONDAGGIO IPSOS | Gradimento del governo al 58%, Conte vola al 66%. Crolla la Lega

Sarà l’effetto pandemia, sarà che il nostro presidente del Consiglio è sempre in prima linea nell’affrontare l’emergenza. Fatto sta che Giuseppe Conte piace sempre di più agli italiani, così come questo governo.

Parlano chiaro i dati del sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicati oggi sul Corriere della Sera oggi in edicola: gli indici di gradimento del governo (58%) e del presidente Conte (66%) fanno segnare un aumento rispettivamente di 2 e 5 punti rispetto a marzo, attestandosi sul livello massimo dall’esordio dell’esecutivo giallo-rosso in poi. E’ un vero record.

Non solo. Guadagnano anche diversi esponenti della maggioranza. Il ministro della Salute Roberto Speranza aumenta di 4 punti e si trova dunque con un indice pari a 37: in pratica raddoppia il valore registrato a inizio mandato. Al secondo posto con il 35% si colloca Giorgia Meloni, in flessione di 4 punti, seguita da Dario Franceschini (34), in aumento di due.

Salvini perde 8 punti, cedendo due posizioni in graduatoria, e si attesta a 31%. Seguono Zingaretti (30), Di Maio (29) e Bellanova (25), Bonafede a 24, Crimi (22), Berlusconi (21) e Renzi (13).

Andando a guardare le intenzioni di voto, secondo lo stesso sondaggio crolla la Lega, al 25,4%, trovandosi così a soli 4 punti percentuali dal Pd che insegue con il 21,3%.