SOGNO AMERICANO | Federica e Roberto, talenti italiani alla conquista degli States

All’anagrafe Federica Fortunato, nella sua vita quotidiana e professionale, ormai da anni, Federica “Nanfeng”, ovvero “Vento del Sud”, nome cinese scelto durante un tirocinio, da giovanissima studentessa di lingue orientali, a Shanghai nel 2013.

Nata e cresciuta a Bari, della sua Puglia, del suo Sud mantiene il senso di appartenenza, l’attaccamento alle radici, i valori familiari, ma anche quella caparbietà e determinazione tipica della gente che nasce a queste latitudini e che, come il vento, l’han portata via, lontano, a inseguire i suoi sogni di gloria. Lontano fino a New York, dove pian piano, assieme al suo compagno di lavoro e di vita, Roberto Scaravilli, ha scalato i gradini del successo, come talentuosa, e ora affermata, Direttrice della fotografia per conto di società di intrattenimento come Team Whistle – conglobata di recente nella Eleven Sports, azienda di streaming sportivo a sua volta acquisita da Dazn – e per “short”, ovvero corti, brandizzati da Crox, Meta e molti altri grossi marchi stranieri.

Con Roberto, un anno più grande di lei, anche lui talento del settore video con ruoli da regista, direttore del montaggio e film editor per Netflix, Fox Sports, Discovery e produzioni autonome di successo, un percorso parallelo, ma complementare, iniziato dal loro primo incontro a un master in video editing e fotografia alla Sapienza di Roma e proseguito fino a creare nella Grande Mela una loro società, “Their Studio”, ormai riferimento per molte aziende estere. «In Italia abbiamo provato a farci strada, ma se non sei nessuno e non hai nessuno alle spalle, le possibilità sono poche, soprattutto quando sei un giovane alle prime armi», dicono insieme.