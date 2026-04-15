Mango e avocado conquistano gli italiani: consumi in crescita e import in forte aumento

Negli ultimi anni mango e avocado sono diventati sempre più protagonisti sulle tavole degli italiani, registrando una crescita significativa sia nei consumi che nelle importazioni.

Secondo i dati anticipati da Fruitimprese, in vista della fiera Macfrut 2026, negli ultimi 15 anni l’import di mango è aumentato di oltre il 420%, mentre quello di avocado ha registrato un incremento del 363%.

Italia tra i principali importatori in Europa

L’Italia si posiziona oggi al quinto posto in Europa per importazione di avocado e al settimo per consumo di mango, confermando una tendenza ormai consolidata verso i prodotti tropicali.

Ogni anno il nostro Paese importa circa un milione di tonnellate di frutta tropicale, in gran parte banane, e ne esporta circa il 10%. Tuttavia, il peso di mango e avocado è cresciuto rapidamente: il mango è passato da circa 5.000 tonnellate a oltre 26.000, mentre l’avocado ha superato le 67.000 tonnellate nel 2025.

Nuove rotte commerciali e prezzi più accessibili

Negli ultimi dieci anni è cambiata anche la geografia delle importazioni. Per il mango, l’Paesi Bassi restano un hub fondamentale per la distribuzione europea, ma l’introduzione di nuove varietà più resistenti, come la Palmer, ha favorito il trasporto via nave rispetto a quello aereo.

Questo cambiamento ha contribuito a ridurre i costi, rendendo mango e avocado più accessibili e incentivandone il consumo.

Per quanto riguarda l’avocado, cresce invece il rapporto diretto con i Paesi produttori, in particolare il Perù, che rappresenta circa il 20% delle importazioni italiane.

Opportunità per il Sud Italia: cresce la produzione locale

Parallelamente all’aumento dei consumi, si registra anche uno sviluppo della produzione nazionale, soprattutto nelle regioni del Sud, grazie a condizioni climatiche sempre più favorevoli.

La cosiddetta “tropicalizzazione” del clima sta infatti aprendo nuove opportunità per la coltivazione di queste specie, che restano ancora di nicchia ma con standard qualitativi elevati. Diverse aziende stanno già investendo nel settore, intravedendo un potenziale di crescita importante.

Macfrut 2026: focus internazionale sulla filiera

Il tema sarà al centro dell’evento “Mango and Avocado Explosion” durante Macfrut, in programma dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre.

Tre giornate dedicate all’intera filiera globale, con analisi di mercato, case history e incontri tra operatori provenienti da Paesi come Brasile, Colombia, Egitto, India, Kenya e Repubblica Dominicana.

L’ultima giornata sarà dedicata proprio all’Italia, con un focus sulle opportunità per il Mezzogiorno e il coinvolgimento di università, organizzazioni agricole e imprese del settore.

Un mercato in evoluzione

Il boom di mango e avocado rappresenta un segnale chiaro: i gusti dei consumatori italiani stanno cambiando, orientandosi sempre più verso prodotti internazionali, salutari e versatili.

Una trasformazione che apre nuove sfide ma anche opportunità per tutta la filiera agroalimentare, chiamata a innovare e adattarsi a un mercato in continua evoluzione.