Smau New York 2026: 35 startup italiane conquistano gli USA, focus su innovazione e Made in Italy

NEW YORK – L’innovazione italiana guarda sempre più agli Stati Uniti. Si è conclusa nei giorni scorsi a New York la nuova edizione di Italy RestartsUp, l’iniziativa promossa da Smau per favorire l’incontro tra le migliori startup italiane e il mercato americano. Una tre giorni di incontri, networking e opportunità di business che ha portato a Manhattan 35 imprese innovative provenienti da tutta Italia.

L’evento, ospitato al Sixth Floor Loft, nei pressi di Union Square, ha rappresentato un’importante vetrina per l’ecosistema dell’innovazione italiana, ma soprattutto un’occasione concreta per creare partnership industriali, attrarre investimenti e aprire nuove prospettive di internazionalizzazione.

A sostenere la missione italiana sono state le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lazio, che da sola ha presentato quindici startup. L’iniziativa è stata co-organizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Italian Trade Agency (ITA), attraverso i programmi dedicati alla promozione dell’innovazione italiana all’estero.

Startup italiane a confronto con i colossi americani

La formula scelta da Smau ha privilegiato incontri mirati tra imprese innovative italiane e investitori, fondi di venture capital, acceleratori e grandi aziende statunitensi.

Nel corso dell’evento si sono svolti centinaia di incontri one-to-one con rappresentanti di alcune delle principali realtà economiche americane, tra cui Amazon, Google, IBM, JPMorgan Chase e Pfizer.

Accanto alle startup erano presenti anche importanti aziende italiane già affermate sui mercati internazionali, come Chiesi, Enel, Veolia e l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo, insieme a numerosi soggetti dell’ecosistema dell’innovazione, tra cui Art-ER, Reggio Emilia Innovazione, MISTER, Lazio Innova, Feedel Ventures e oNest.

L’obiettivo era duplice: offrire alle startup l’opportunità di presentare le proprie soluzioni a potenziali investitori e, allo stesso tempo, consentire alle grandi imprese di individuare nuove tecnologie e possibili partner strategici.

Intelligenza artificiale, spazio e life sciences trainano l’innovazione

Le startup selezionate operano nei comparti tecnologicamente più avanzati, dall’intelligenza artificiale all’aerospazio, passando per la digitalizzazione dei servizi e la trasformazione urbana.

Particolarmente significativa la presenza delle imprese attive nel settore delle life sciences, che comprende farmaceutica, biotecnologie, biomedicale e dispositivi medici. Un comparto che continua a rappresentare una delle eccellenze dell’export italiano negli Stati Uniti e che, secondo i dati più recenti, ha superato il settore dei macchinari, raggiungendo un valore di oltre 15 miliardi di euro.

Per partecipare alla manifestazione non era sufficiente presentare un’idea innovativa: le startup selezionate dovevano già vantare risultati commerciali e prospettive concrete di crescita sui mercati internazionali.

New York piattaforma strategica per l’innovazione italiana

Dopo le esperienze realizzate a San Francisco negli anni scorsi, Smau ha scelto New York per consolidare il dialogo tra l’ecosistema italiano dell’innovazione e il principale centro finanziario degli Stati Uniti.

Come sottolineato dai vertici di Smau, l’amministratrice delegata Valentina Sorgato e il presidente Pierantonio Macola, l’obiettivo è creare una piattaforma permanente capace di mettere in connessione startup, piccole e medie imprese, grandi aziende e investitori internazionali.

L’evento ha inoltre ospitato un’importante anticipazione: il CES, il celebre Consumer Electronics Show di Las Vegas, debutterà per la prima volta in Italia nel prossimo mese di ottobre, con un appuntamento in programma presso Fiera Milano, confermando il crescente ruolo del nostro Paese nel panorama internazionale dell’innovazione tecnologica.