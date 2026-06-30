Venezuela, salvato vivo un bambino di 12 anni dopo cinque giorni sotto le macerie
Una storia di speranza emerge dalla tragedia che ha colpito il Venezuela. A cinque giorni dal devastante terremoto, un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel quartiere di Macuto, nella città costiera di La Guaira, grazie al lavoro congiunto delle squadre internazionali di soccorso.
A dare la notizia è stato il team Usar Ecuy-01 del Corpo dei Vigili del Fuoco del Distretto Metropolitano di Quito, in Ecuador, che attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X ha raccontato le fasi del salvataggio.
“Dopo ore di lavoro, la nostra squadra Usar Ecuy-01, in coordinamento con la squadra della Repubblica Dominicana, è riuscita a salvare Carlos, un ragazzo di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, a La Guaira”, si legge nella nota diffusa dai soccorritori.
Il ritrovamento del giovane superstite rappresenta uno dei momenti più emozionanti delle operazioni di ricerca, che proseguono senza sosta nelle aree maggiormente devastate dal sisma.
“Cinque giorni dopo il terremoto, trovare segni di vita è la motivazione più grande per andare avanti”, spiegano i soccorritori. “Ogni persona salvata rappresenta una famiglia che ritrova la speranza e ci ricorda che vale la pena continuare a cercare”.
Le squadre internazionali impegnate nelle operazioni di emergenza hanno ribadito il proprio impegno a proseguire le ricerche finché esisterà anche una sola possibilità di trovare altri sopravvissuti.
“Continuiamo a essere operativi in Venezuela, mantenendo saldo il nostro impegno a trovare persone vive laddove altri attendono ancora una risposta. Finché ci sarà una possibilità, continueremo a cercare”, conclude il messaggio diffuso dai vigili del fuoco ecuadoriani.
Mentre il bilancio delle vittime del terremoto continua ad aggravarsi e migliaia di persone restano senza casa, il salvataggio del piccolo Carlos rappresenta un segnale di speranza in una delle emergenze umanitarie più drammatiche che il Venezuela abbia affrontato negli ultimi anni.