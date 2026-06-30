Meteo, stop al caldo estremo: arrivano temporali violenti, grandine e raffiche di vento

Dopo giorni di caldo eccezionale, l’Italia si prepara a un brusco cambio di scenario meteorologico. La bolla di calore che ha interessato gran parte della Penisola inizierà infatti a indebolirsi, lasciando spazio a una fase di forte instabilità caratterizzata da temporali intensi, grandinate e violente raffiche di vento.

A delineare l’evoluzione è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui il cedimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di aria più fresca, innescando fenomeni localmente molto intensi.

I primi temporali interesseranno le aree montuose già nelle prossime ore, per poi estendersi alla Pianura Padana. Il momento più delicato è atteso tra mercoledì e giovedì, quando il contrasto tra le masse d’aria calda e quella più fresca in arrivo potrà alimentare fenomeni di particolare violenza.

Successivamente, tra giovedì e venerdì, il fronte instabile si sposterà verso le regioni del Centro e del Sud, dove sono previsti rovesci e temporali sparsi.

Rischio grandine e downburst

Secondo gli esperti, la previsione resta particolarmente complessa perché l’atmosfera contiene una quantità di energia eccezionale.

“Prevedere con precisione dove si svilupperanno i temporali è molto difficile”, spiega Brescia. “Le condizioni sono tali che i fenomeni possono formarsi rapidamente e in aree anche diverse da quelle previste dai modelli”.

Il rischio principale è rappresentato dalla formazione di supercelle temporalesche, sistemi in grado di produrre grandine di grosse dimensioni, con possibili danni alle coltivazioni, alle automobili e alle infrastrutture.

Massima attenzione anche ai downburst, violente correnti d’aria discendenti associate ai temporali che, una volta raggiunto il suolo, si espandono orizzontalmente con raffiche capaci di superare i 100 chilometri orari, provocando danni simili a quelli di una tromba d’aria.

Il Mediterraneo sempre più caldo alimenta il maltempo

A rendere ancora più esplosiva la situazione è anche la temperatura record del Mar Mediterraneo.

Secondo il meteorologo, il mare ha ormai raggiunto punte di 29 gradi, valori eccezionalmente elevati che trasformano il bacino in un potente serbatoio di energia per i fenomeni temporaleschi.

“In passato il mare contribuiva a mitigare gli eventi atmosferici; oggi, con temperature così elevate, diventa un vero e proprio carburante per il maltempo, aumentando l’intensità dei temporali”, osserva Brescia.

Il sollievo durerà poco

Nonostante il temporaneo calo delle temperature, gli esperti invitano a non illudersi.

Il refrigerio che accompagnerà la fase di maltempo sarà infatti soltanto parziale e destinato a durare poco. L’atmosfera e il mare restano infatti fortemente surriscaldati, mantenendo elevata l’inerzia termica del sistema.

Le attuali proiezioni indicano che già dal prossimo fine settimana l’anticiclone potrebbe tornare a rafforzarsi sull’Italia, riportando condizioni di tempo stabile e una nuova ondata di caldo intenso.

La tregua, dunque, rischia di essere soltanto una breve pausa in un’estate che continua a distinguersi per temperature eccezionali e fenomeni meteorologici sempre più estremi.