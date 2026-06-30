50 Top Pizza Europa 2026, Napoli on the Road di Londra è la migliore pizzeria d’Europa

L’eccellenza della pizza italiana continua a conquistare il mondo. È ancora Napoli on the Road, a Londra, la migliore pizzeria d’Europa secondo 50 Top Pizza Europa 2026, la guida internazionale considerata il punto di riferimento assoluto del settore.

Per il secondo anno consecutivo, il locale guidato dal pizzaiolo italiano Michele Pascarella conquista il gradino più alto del podio, confermando il successo di un progetto imprenditoriale che continua a crescere anche all’estero. Un riconoscimento che arriva dopo l’apertura della terza sede nel quartiere londinese di Soho e che testimonia come la tradizione gastronomica italiana, quando incontra qualità, innovazione e passione, sappia affermarsi ben oltre i confini nazionali.

Al secondo posto della classifica si piazza Baldoria, a Madrid, guidata da Ciro Cristiano, confermata anche quest’anno come migliore pizzeria di Spagna. Completa il podio IMperfetto, a Puteaux, in Francia, dei pizzaioli Tonino Cogliano e Simone Lombardi, a conferma della straordinaria presenza di professionisti italiani capaci di esportare l’autentica cultura della pizza in tutta Europa.

La top ten prosegue con 50 Kalò di Ciro Salvo, a Londra, al quarto posto, seguita da Sartoria Panatieri di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, a Barcellona. Sesta posizione per Pizza Zulu, a Fürth, in Germania, guidata da Gaspare Squitieri, che conquista anche il prestigioso riconoscimento di Pizza Maker of the Year 2026.

Settimo posto per nNea di Vincenzo Onnembo, ad Amsterdam, davanti a Sapori Italiani U Taliana di Andrea Ena, a Bratislava. Completano la top ten Forno d’Oro, a Lisbona, e Via Toledo, a Vienna.

Tra le posizioni immediatamente successive figurano Fratelli Figurato di Madrid, Surt di Copenaghen, Stile Napoletano di Chester, Oura di Santiago de Compostela e La Piola Pizza di Bruxelles. Seguono Demaio a Bilbao, Balmesina a Barcellona, Zielona Górka a Pabianice, in Polonia, Matto Napoletano a Skopje, nella Macedonia del Nord, e Franko’s Pizza & Bar a Zagabria.

Un altro importante riconoscimento individuale è andato a Surt, che si aggiudica il premio Pizza of the Year 2026 grazie alla sua interpretazione della tradizionale Marinara, una delle pizze simbolo della cultura gastronomica napoletana.

Le prime venti pizzerie della classifica 50 Top Pizza Europa 2026 entrano automaticamente nella graduatoria delle 100 Migliori Pizzerie del Mondo. La classifica mondiale sarà svelata il prossimo 15 settembre nello storico Teatro Mercadante di Napoli, durante la cerimonia internazionale che riunirà i migliori pizzaioli del pianeta.

La premiazione europea è stata condotta dalla giornalista e influencer spagnola Verónica Zumalacárregui e si è conclusa con una grande festa al Bernabéu Market, il polo gastronomico ospitato all’interno dello stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Tra degustazioni, dimostrazioni dei maestri pizzaioli e prodotti d’eccellenza, l’evento ha celebrato uno dei simboli più amati del Made in Italy.

La classifica di 50 Top Pizza Europa 2026 conferma ancora una volta un dato ormai evidente: la pizza italiana non è soltanto uno dei piatti più apprezzati al mondo, ma rappresenta anche uno straordinario ambasciatore della cultura, della tradizione e dell’imprenditoria italiana all’estero. Dietro molti dei locali premiati ci sono infatti pizzaioli italiani che, con talento e sacrificio, hanno trasformato la loro passione in un successo internazionale, contribuendo ogni giorno a diffondere l’autentico sapore dell’Italia nel mondo.