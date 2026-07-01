Terremoto in Venezuela, Fabio Porta (PD): “Solidarietà al popolo venezuelano e attenzione ai detenuti italiani”

Solidarietà al popolo venezuelano colpito dal devastante terremoto, ma anche un appello affinché non venga meno l’attenzione sulla situazione dei cittadini italiani detenuti nelle carceri del Paese sudamericano. È quanto ha dichiarato alla Camera dei Deputati il parlamentare del Partito Democratico Fabio Porta, eletto nella ripartizione Sud America.

Nel suo intervento in Aula, Porta ha ricordato il profondo legame storico che unisce l’Italia al Venezuela, definito la “Piccola Venezia”, sottolineando la presenza di una delle più numerose comunità italiane all’estero.

“Il Venezuela ospita almeno due milioni di persone di origine italiana, delle quali oltre 160 mila iscritte all’AIRE. A questa popolazione, così duramente colpita dal terremoto, va tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno”, ha affermato il deputato.

Porta ha quindi evidenziato come il dovere della solidarietà nei confronti delle vittime del sisma non debba far dimenticare un’altra emergenza che coinvolge direttamente l’Italia: quella dei cittadini italiani detenuti nelle carceri venezuelane.

“Si tratta di dodici italiani detenuti per motivi politici: José Luongo, Juan Marrufo, Gerardo Coticchia, Olvany Gaspari, Tulio Medina Gianfelice, Walter Ranieri, Massimiliano Ranieri, Carmelo De Grazia, Daniel De Grazia, Levin De Grazia, Daniel Echenegucia e Daniel Necol Buttafuoco. Siamo di fronte a un dramma nel dramma”, ha dichiarato.

Il parlamentare del Partito Democratico ha quindi chiesto al Governo italiano di intensificare ogni iniziativa diplomatica per ottenere informazioni sulle condizioni dei connazionali detenuti e per proseguire l’azione finalizzata alla loro liberazione.

In conclusione, Porta ha rivolto un appello affinché l’emergenza venezuelana non venga dimenticata una volta spenti i riflettori dell’attualità.

“Tra qualche giorno il Venezuela rischia di scomparire nuovamente dai radar della politica e dell’informazione. Il sequestro del potere da parte di Maduro non ha restituito libertà e democrazia al popolo venezuelano. Per questo tutto il Parlamento italiano ha il dovere di chiedere al Governo di continuare a sostenere le popolazioni colpite dal terremoto e, allo stesso tempo, di perseguire con determinazione l’obiettivo della piena giustizia per quanti sono ancora oggi ingiustamente detenuti nelle carceri venezuelane”, ha concluso.